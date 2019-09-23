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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de Özbek cinayetinin faili yakalandı

Kadıköy'de Özbek cinayetinin faili yakalandı

Şahısların emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi İSTANBUL

Akalan İslam Polis Ekipleri Cinayet Irak 


- Kadıköy'de İslam M. isimli Özbekistan uyrukla şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay 15 Eylül Günü Kadıköy Emniyet Mahallesi'nde meydana geldi. İslam M. isimli Özbekistan uyruklu şahıs bıçaklanarak öldürüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olay ile ilgili üç Özbek şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Alisher A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken , diğer iki şahıs serbest bırakıldı.
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