Kadıköy'de muhtarlığın kurşunlanması - İSTANBUL

- Olay anı - Şüphelinin emniyetten çıkarılmasıKadıköy'de muhtarlığın kurşunlanmasıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki Osmanağa Muhtarlığının kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgilere göre, Yoğurtçu Parkı Caddesi'ndeki muhtarlığa saldırıyla ilgili Kadıköy Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla zanlılar tespit edilip evlerinde bulunan silah ve mühimmatla yakalandı.Gözaltına alınan C.T, D.A ve D.Y çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Muhtarlığa 16 Kasım'da silahla ateş edilmişti.