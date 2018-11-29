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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy'de muhtarlığın kurşunlanması - İSTANBUL

Kadıköy'de muhtarlığın kurşunlanması - İSTANBUL

- Olay anı - Şüphelinin emniyetten çıkarılmasıKadıköy'de muhtarlığın kurşunlanmasıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki Osmanağa Muhtarlığının kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgilere göre, Yoğurtçu Parkı Caddesi'ndeki muhtarlığa saldırıyla ilgili Kadıköy Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla zanlılar tespit edilip evlerinde bulunan silah ve mühimmatla yakalandı.Gözaltına alınan C.T, D.A ve D.Y çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Muhtarlığa 16 Kasım'da silahla ateş edilmişti.

Adli Kontrol Akalan Saldırı Irak Trol 

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