Kadıköy’de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada

-Olay yerinden görüntü

-Sporcunun fotoğrafları



( İSTANBUL )- Milli sporcu yan bakma kavgasında adam öldürdü İSTANBUL



- Kadıköy’de milli kick boksçu iddiaya göre yan baktığı gerekçesiyle iki motosikletliyle kavga etti. Şahısları kovalayan sporcu iki kişiden birini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, cinayet anı kameraya yansıdı. Önceki gece kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’deki bir eğlence mekanına giden milli kick boksçu Berke Şahin, çıkışta iki motosikletliyle tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada milli sporcu iki şahsı darp etti. Şahısların olay yerinden ayrılması üzerine hırsını alamayan Şahin, başka bir motosiklete binerek şahısları takibe aldı. İki kişiden birini kıstırdığı çıkmaz sokakta tekrar darp eden Şahin, şahsı bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından milli sporcu Berke Şahin, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözaltına alındı. Şahin’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sporcunun şahsı kovaladığı ve darp edildiği görüldü.



