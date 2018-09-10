Kadıköy’de kuyuya düşen kamyon şoförünü itfaiye kurtardı

-İtfaiyenin çalışması

-Adamın kuyundan çıkartılması

-Röportajlar

-Adamın ambulansa konulması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy’de bir inşaatın kuyusuna düşen kamyon şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı. Ömer Paşa Sokak’ta bulunan bir İnşaatın kuyusuna Fatih Yayla isimli kamyon şoförü düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon şoförünü uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkardı. Yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen Fatih Yayla’yı itfaiye ekipleri iple yukarı çekerek çıkardı. Binanın bahçesinde bulunan kuyunun gece mafsallarının çalındığı iddia edildi. Kuyudan çıkartılan Fatih Yayla, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Görgü tanıkları, inşaat halindeki binanın kuyusunun gece mafsallarını çalındığını, kamyon şoförünün de bu yüzden kuyuya düştüğünü belirtti.



