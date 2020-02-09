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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Kadıköy'de korkutan yangın...1 restorant ve 2 evin çatısı kül oldu

Kadıköy'de korkutan yangın...1 restorant ve 2 evin çatısı kül oldu

Yangın

Görgü Tanığı Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-itfaiye ekipleri
-trafik
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de bir Restorantın çatısında çıkan yangın iki evin çatısına da sıçradı kısa sürede alev alan üç çatı kullanılamaz hale geldi. Yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Koşuyolu Mahallesinde bulunan Kalfa Çeşmesi Sokakta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir restoranın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede restorantın yanında bulunan 2 evin çantasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 3 çatıyı söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangını gören görgü tanığı Cahit Erzurumlu, “Şu anda müdahale ettikleri binada çıktı. İlk kendileri gaz tüpleri ile müdahale etti ama baş edememişler. İlk olarak merdivensiz bir itfaiye geldi. Müdahale ederken diğer itfaiyeler geldi. Yan binalara az sıçradı yangın yayılsaydı büyük hasarlar meydana gelirdi. Ekmek teknesi Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.
Öte yandan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Trafikte kısa süreli uzun kuyruklar oluştu.
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