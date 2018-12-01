Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de köpeğe şiddet kamerada

Kadıköy'de köpeğe şiddet kamerada

köpeğe şiddet anları

Polis Aracı Köpek Cep Telefonu Polis Ekipleri Hayvan 

-evin çevresine toplanan hayvanseverler
-polis ekiplerince kurtarılan köpek
-polis aracı
-detaylar
-fotoğraflar

( İSTANBUL )- Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler tepki gösterdi- Köpek polis ekiplerince kurtarıldı İSTANBUL

- Kadıköy'de bir şahıs evinin balkonunda bir köpeğe şiddet uyguladı. Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Köpek polis ekiplerince koruma altına alınırken şiddet anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kadıköy Acıbadem'de bir şüpheli şahıs evinin balkonunda köpeğe şiddet uyguladı. Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri köpeği koruma altına aldı. Şahsın köpeğe şiddet uyguladığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın köpeğe vurduğu görülürken köpeğin acı dolu çığlıkları da duyuluyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı