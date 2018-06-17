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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadıköy'de köpeğe şiddet kamerada

Kadıköy'de köpeğe şiddet kamerada

Köpeğin gelip yatması

Yasa Tasarısı Köpek Akalan Güvenlik Kamerası Yazılı Açıklama 

-Kişinin köpeğe şiddet uygulaması

( İSTANBUL ) -Kadıköy'de köpeğe şiddet kamerada- Köpeğe dayak güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi İSTANBUL

- Kadıköy’de bir kişinin köpeğe uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın önüne gelen köpek yatmaya başlıyor. Köpek yatmaya başladığında kimliği belirsiz bir kişi de içeri girerek köpeğe vurmaya başlıyor. Köpeğe şiddet uygulayan kişi ardından köpeği sürükleyerek dışarıya atıyor. Köpeğe uygulanan şiddet apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. “Kısa zamanda şahsın yakalanmasını istiyoruz” Köpeğe şiddet uygulayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyleyen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “SOHAYKO Derneği olarak yaptığımız araştırmalarda Şahsın sürekli Rasimpasa Mahallesi Recaizade Sokak ve Yeldeğirmeni civarında dövdüğü köpekle gezdiğini öğrendik. Şahsın kısa süre önce ceza evinden çıktığını ve ismimin Şahin olduğunu öğrendik. Bu bilgileri emniyetle paylaştık. Kısa zamanda şahsın yakalanmasını istiyoruz. Dayak yiyen dostumuzunsa derneğimizce koruma altına alınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vicdanımız ruhumuz henüz Sapanca’da meydana gelen vahşeti, travmayı atlatamadan bu görüntülerle karşılaşmak bizi derinden sarstı. Tüm siyasilere sesleniyoruz yeni yasa tasarısı biran önce meclisten geçmeli en ağır cezalar uygulamalı” dedi.
(İB-
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