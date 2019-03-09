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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de kafede silahlı dehşet: 1 yaralı

Kadıköy'de kafede silahlı dehşet: 1 yaralı

- Olay yerinden genel

Polis Akalan Silahlı Saldırı Gana Saldırı 

-- Ambulansın ayrılışı
-- Vatandaşla röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’deki kafede arkadaşlarıyla otururken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Kafeki müşterileri tehdit ederek olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Alınan bilgiye göre, Kadıköy Göztepe’deki Mustafa Kaya Sokak üzerinde bulunan bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan C.G. (60), dışarıdan gelip kendisiyle konuşmak isteyen şahsın talebini reddetti. Bunun üzerine şahıs, üzerindeki silahla C.G.’ye ateş etti. Vurulan şahsın olay yerinde bulunan ablası saldırgana tepki gösterince, saldırgan silahı doğrultarak kadını da tehdit ettikten sonra birkaç el havaya ateş edip olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan C.G’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında kafede olduğunu belirten bir vatandaşı, “Burada bizim derneğimizin işletmesi var. Arkadaşlarla oturuyorduk. Ablası ve başkanlar da vardı. Şahıs geldi, arkadaşımıza ‘Gel seninle bir konuşalım’ dedi.
O da ‘Ne konuşacağız? Sen kimsin?’ dedi.
O da ‘Gel buraya otur madem’ dedi.
Oydu buydu derken bir baktım, kargaşa oldu, silahı çıkardı vurdu. Sonra dışarı çıktı. Vurulan arkadaşın ablası vardı, ‘Evladım ne yapıyorsun’ dedi.
O da ‘Çekil, seni de vururum’ dedi.
Sonra burada 3 - 4 el havaya ateş etti. Kurşun sıyırdı, durumu iyi. Herhalde taburcu oluyor” dedi.
Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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