Kadıköy’de kadının, tramvayın altında kaldığı anlar kamerada

-- Tramvay aktüel

-- Vatandaşla röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy’de hat üzerinde ilerleyen nostaljik tramvayın çarpmasıyla yere düşen ve tramvay tarafından ayağı ezilen kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz hafta Kadıköy’deki İskele mevkiinde nostaljik tramvay hattı üzerinde yaşanan olayda bir kadın, hat üzerinde ilerleyen tramvayın çarpmasıyla yere düştü. Yere yığılan yaşlı kadının, tramvayın altında kalan ayağı ezildi. Talihsiz kadının imdadına çevredeki vatandaşlar koşarken, ayağı ezilen kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaşlı kadın, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı sırada orada bulunan Eyüp Abik isimli vatandaş, “Baktım, tramvay geçiyor. Yaşlı bir kadın vardı. Kolu değdi tramvaya, sonra düştü. Ayağı tramvayın altına girdi. Ambulansı aradık, ambulans geldi. Hastaneye kaldırdılar. Durumu kötü değildi ama ayağı bayağı ezilmişti” diye konuştu.

Kadının tramvayın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hat üzerinde ilerleyen tramvay kadına çarpıyor ve yere düşen kadının ayağı tramvayın altında eziliyor.

