Kadıköy’de kadına yönelik şiddet protesto edildi

-Slogan atan kadınlar

-Mağdur yakınlarının konuşmaları

-Tedbir alan polisten görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Uluslar arası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen kadınlar, kadına şiddeti protesto etti. Kadıköy kadınlar Süreyya Operası önünde bir araya geldi. Eylem nedeniyle polis cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Türkiye’de yaşanan farklı olaylarda hayatını kaybeden bazı kadınların yakınları da eyleme destek verdi. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadınlar eylem sırasında yasaların uygulanmasını isterken, kadına şiddetin de son bulmasını istediler. Açıklamaların ardından yapılması planlanan yürüyüş ise polisin izin vermemesi üzerine gerçekleşmedi. Eylem olaysız bir şekilde sona erdi.

