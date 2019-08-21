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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy’de izinsiz gösteri yapanlardan esnafa bıçaklı saldırı

Kadıköy’de izinsiz gösteri yapanlardan esnafa bıçaklı saldırı

Kargaşa

Polis Müdahale Bıçaklı Saldırı Güvenlik Görevlisi İzinsiz Gösteri Saldırı 

-Esnafın bıçaklandığı yer
-Detaylar

( İSTANBUL )- 16 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde 3 güvenlik görevlisi yaralandı İSTANBUL

- Kadıköy’de izinsiz gösteri yapan eylemciler bir esnafı bıçakla yaraladı. Polisin müdahale ettiği olaylarda 16 kişi gözaltına alınırken 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bahariye Caddesi üzerindeki Süreyya Operası önünde üç ilin belediyesine kayyum atamasını protesto için izinsiz gösteri yapan gruba polis dağılmaları yönünde anonslarda bulundu. Polisin anonslarına rağmen dağılmayarak direnen göstericilere polis müdahalede bulundu. Polisten kaçarken yolda çöp tenekelerini deviren göstericilere bir esnaf tepki gösterdi. Göstericileri kendilerine tepki gösteren esnafı 3 yerinden bıçaklayarak yaralayıp kayıplara karıştı. Olaylar sırasında 3 güvenlik görevlisi ise çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaylara ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri esnafı yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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