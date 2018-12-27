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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi - İSTANBUL

Kadıköy'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi - İSTANBUL

- İş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi - Ekiplerin doğal gaz boru hattı çevresinde çalışması - Polisin çevrede güvenlik önlemi almasıKadıköy'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi - Bağdat Caddesi'nde yaşanan olayın ardından gaz akışı kesilerek borunun onarımına başlandıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iş makinesiyle çalışma yapılırken delinen doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi'nde özel bir şirkete ait iş makinesiyle Dörtdivan Işıklar mevkisinde çalışma yapılırken doğal gaz borusu delindi. Borudan kısa sürede sızan gaz çevreye yayıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İGDAŞ görevlileri ise gaz akışını kesti ve borunun onarımına başlandı.Gaz akışının kesilmesinin ardından bir saat trafiğe kapalı kalan caddede trafik normale döndü.

Polis İş Makinesi Güvenlik Önlemi Gaz Akışı Boru Hattı 

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