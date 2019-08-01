Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy'de ''hırsızlık şüphelilerine'' operasyon - İSTANBUL

Kadıköy'de ''hırsızlık şüphelilerine'' operasyon - İSTANBUL

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasıKadıköy'de ''hırsızlık şüphelilerine'' operasyon - İstanbul Kadıköy’de girdikleri evden 2 bin 500 lira çaldıktan sonra çaldıkları parayla marketten alışveriş yapan hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy’de girdikleri evden 2 bin 500 lira çaldıktan sonra çaldıkları parayla marketten alışveriş yapan hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi’nde hırsızlık şüphelisi 3 kadın, bir eve girerek 2 bin 500 lira çaldı. Şüpheliler daha sonra çaldıkları parayla bir markete girip alışveriş yaptı.Şüphelilerin hırsızlık anları ve çaldıkları parayla marketten alış veriş yapmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin önce binaya girmeleri, çaldıkları parayla binadan çıkmaları ve bir markette alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrılmaları görülüyor.Şüphelilerin girdikleri evin sahibi B.A.’nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada zanlılardan Ş.G. (24) ve U.T. (21) yakaladı.Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Alışveriş Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı