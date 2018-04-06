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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - İSTANBUL

Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - İSTANBUL

- Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesiKadıköy'de hırsızlık şüphelileri yakalandıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binaya hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaya hırsız girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 zanlıyı, duvarlarını kırarak girdikleri dairelerde muslukları sökmeye çalışırken yakaladı.Zanlıların üst aramasında silah ele geçirildi. Şüphelilere ait otomobil de binanın arka tarafına park edilmiş halde bulundu.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

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