Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - İSTANBUL
- Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesiKadıköy'de hırsızlık şüphelileri yakalandıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binaya hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaya hırsız girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 zanlıyı, duvarlarını kırarak girdikleri dairelerde muslukları sökmeye çalışırken yakaladı.Zanlıların üst aramasında silah ele geçirildi. Şüphelilere ait otomobil de binanın arka tarafına park edilmiş halde bulundu.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.