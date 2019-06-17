Kadıköy’de hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

-Şahısların kaçması

-Emniyetten çıkarılışı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy’de 3 şahıs akşam saatlerinde girdikleri evden bazı eşyaları çaldılar. Ardından şahıslar kendilerini dışarıda bekleyen araca binip olay yerinden uzaklaştılar. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, şahısların Kadıköy’de 12 farklı evde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay Kadıköy Erenköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde gerçekleşti. 3 şahıs, hırsızlık yapmak üzere gözlerine kestirdikleri eve girdiler. Şahıslar burada bir süre kalarak bazı eşyaları çaldılar. Ardından şahıslar çaldıkları eşyalarla birlikte evden çıkarak kendilerini dışarıda bekleyen araç binip olay yerinden kaçtılar. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın failleri olan Enis A.(31), Yasin D.(20), Arif Y.(18), Deniz Y.(30), Sebahattin Y.(56) isimli şahısları kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıslardan Enis A., Arif Y. ve Yasin D.’nin ‘evden hırsızlık, ‘mala zarar verme’, kasten yaralama’ ve benzeri farklı suçlardan aranma kayıtlarının olduğu tespit edildi. Ayrıca şahısların, Kadıköy’de 12 Nisan ile 13 Haziran arasında 12 farklı evde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Olayla ilgili olarak adına araç kiraladığı tespit edilen Deniz Y. ile çalınan malzemeleri satın aldığı belirlenen Sebahattin Y. serbest bırakılırken, Arif Y., Enis A. ve Yasin D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadıköy’de yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şahıslar binadan içeri girip evden eşyaları alıyorlar, daha sonra kaçıyorlar.

