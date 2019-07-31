Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı Haberi

-Olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri



( İSTANBUL )- 14 evden toplam 40 bin TL çalan kadın hırsızlar kamerada İSTANBUL



- Kadıköy’de girdikleri 14 evlerden toplam 40 bin TL, 10 bin Dolar ve çok sayıda ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar yakalandı. Kadınlar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, son 15 günde Kadıköy’de meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Eşkalleri tespit edilen hırsızlardan 2’si kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. 14 evden toplam 40 bin TL çaldılar Gözaltına alınan şüphelilerden Deniz Ç. (25)’nin 41, Kiraz K. (44)’nın ise 17 olaydan suç kaydı olduğu öğrenilirken, polisin hırsızlık olayının sorumlularından olan üçüncü kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Girdikleri 14 evden toplam 40 bin TL, 10 bin dolar ve çok sayıda ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen iki kadın hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlık yapan kadınların binaya baş örtüsü, şapka ve gözlüklerle girerek kendilerini kamufle ettikleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra ise baş örtüsü, şapka ve gözlükleri çıkardıkları görüldü.



