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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de 'Geleceğin Kentleri' konuşuldu Haberi

Kadıköy'de 'Geleceğin Kentleri' konuşuldu Haberi

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Öğretim Üyesi Sosyal Tesis Küresel Ekonomi Ekonomik Kriz Konferans 

-Konuşmalar
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( İSTANBUL ) Kadıköy'de "Geleceğin Kentleri" konuşuldu- Kadıköy Belediyesi Açık Akademi seminerlerine 'Geleceğin Kentleri' konferansıyla devam etti İSTANBUL

- Kadıköy Belediyesi tarafından 2017 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Açık Akademi seminerlerine 'Geleceğin Kentleri' konferansıyla devam edildi. Geleceğin şehirlerinde ekolojik, teknolojik ve nüfus açısından değişimlerin ve etkilerinin tartışıldığı konferansta kentlerin geleceği ile yönetimi gündeme alındı. Kadıköy Belediyesi tarafından 2017 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Açık Akademi seminerlerine 'Geleceğin Kentleri' konferans ile devam edildi. Konferansa konuşmacı olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tarık Şengül ve Doç. Dr. Osman Balaban’ın yanı sıra Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Kılıç katıldı.
Geleceğin şehirlerinde ekolojik, teknolojik ve nüfus açısından değişimlerin ve etkilerinin tartışıldığı konferansta kentlerin geleceği ile yönetimi gündeme alındı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu siyasetin bütün kent hareketlerinin, yönetim modellerinin ve gelecekle ilgili tasarımlarının konuşulup tartışılması gereken bir yer olduğunu belirterek, "Aslında siyaset her ne kadar bugünkü yönetim modellerini yaşıyorsa da hayatın kendisiyle geleceğini de tasarlayıp düşünmesi için bu çalışmaları hep birlikte yapıyoruz” dedi.
Başkan Nuhoğlu sözlerinin devamında Kadıköy Belediyesi tarafından vatandaşlar için yapılan sosyal tesis çalışmalarından bahsetti. “Yoksulluk olduğu gibi duruyor” Konferansın ‘Bilgi Toplumu ve Kentler’ oturumunda konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Osman Balaban, günümüzde dünyada iki krizin yaşandığını vurgulayarak, "İki önemli kriz yaşıyoruz, birisi ekonomik kriz diğeri ise ekolojik kriz. Ama ekonomik kriz yalnızca şu an Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kriz değil, genel bir ekonomik krizden bahsediyorum. Sürdürülemez hale gelmiş bir ekonomik yapı var ve bu ekonomik yapının şekillendirdiği küresel ekonomi var. Bu bir kriz durumu aslında. Çünkü bu sürekli büyümek isteyen ekonomik yapı, büyümeyi de sürekli kılmak için sürekli üretmeyi, ürettiğini de toplum tarafından hızlıca tüketilmesini zorluyor. Bu büyümeyi sürekli kılan yapı da beraberinde toplumsal refah artışı getirmiyor, bizim sorunlarımızı da çözmüyor.Yoksulluk olduğu gibi duruyor” ifadelerini kullandı.
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