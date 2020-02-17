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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı - İSTANBUL

Kadıköy'de gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı - İSTANBUL

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı Kadıköy'de gasp zanlısı 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de Pakistan uyruklu bir kişinin ellerini bağlayarak zorla arabaya bindirip cebindeki paraları gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta Merdivenköy Mahallesindeki bir apartman önünde Pakistan vatandaşı Shabab H'nin (51) gasp edilerek hürriyetinden yoksun bırakılması olayına ilişkin çalışma başlattı.Polis ifade veren Shabab H. evinden çıktığı esnada kar maskeli, silahlı iki kişinin kendisini kelepçeleyerek bir araca bindirdiklerini, araç içerisinde cebinde bulunan 450 dolar ve 2 bin 500 lirasını aldıklarını, sonra şüphelilerin kendisini bilmediği bir evde sandalyeye kelepçelediklerini, bir süre sonra tekrar araca bindirerek bilmediği bir yerde indirdiklerini anlattı.Shabab H, şüphelilerden Rashad M'yi tandığını ve kullandıkları aracın plakasını gördüğünü söylemesi üzerine polis, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu belirledi.Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından 11 Şubat'ta Kartal Kordonboyu Mahallesindeki bir adrese baskın düzenlendi.
Operasyonda ABD vatandaşı Rashad M. (30), eşi Burcu M. (42), Mikel Remington C. (19) ve Steven Jordan L. (29) gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda 2 kelepçe kutusu, oyuncak silah,3 kelepçe anahtarı, 2 kargo pantolon, 2 kar maskesi ve USA polis rozeti ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Steven Jordan L. ve Burcu M. serbest bırakılırken Rashad M. ve Mikel Remington C. tutuklandı.

Polis Oyuncak Silah Kar Maskesi Dolar Irak 

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