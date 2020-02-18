Kadıköy'de eğlence mekanında yangın - İSTANBUL

- Yangın anıKadıköy'de eğlence mekanında yangınİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir eğlence mekanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Caferağa Mahallesi Kadife Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir eğlence mekanı ve üst katında yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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