Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de doğalgaz çalışması ilginç görüntülere sahne oldu Haberi

Kadıköy'de doğalgaz çalışması ilginç görüntülere sahne oldu Haberi

Ekiplerin anonsları

Doğalgaz Metro İnşaatı Gökyüzü İlginç Görüntü Doğalgaz Borusu 

-"Pencereleri kapatın" uyarısı
-Gazın salınması
-Yüksek ses ve gazın göğe yükselmesi
-Vatandaşların kulaklarını tıkaması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kadıköy'de İGDAŞ ekiplerinin yaptığı doğalgaz borusu değiştirme çalışması, ilginç görüntüler oluşturdu. Ekipler önce vatandaşları kontrollü gaz salımı yapılacağı konusunda uyardı, ardından da doğalgaz vanasını açtı. Borulardan çıkan gaz gökyüzüne doğru yükselirken, çıkan ses nedeniyle vatandaşlar kulaklarını kapattı. Edinilen bilgilere göre İGDAŞ ekipleri Kadıköy Şemsettin Günay Caddesi'nde metro inşaatının yapıldığı bölgede doğalgaz borularını değiştirmek için çalışma yaptı. Çalışma kapsamında doğalgaz boruları yenilenirken, eski borudaki gaz da kontrollü şekilde dışarı salındı. Bu sırada ekipler vatandaşlara anons yaparak, "Kontrollü gaz salınımı yapılacaktır. Camlarınızı kapatın, panik yapmayın" uyarısında bulundu. Ardından gaz salımı gerçekleştirildi.
Eski borudan çıkan doğalgaz, büyük bir sesle birlikte gökyüzüne doğru yükseldi. Bu sırada yoldan geçen bazı vatandaş, ses nedeniyle kulaklarını tıkadı. Yaklaşık 10 dakika süren gaz salımı, Kadıköy sokaklarından ilginç görüntüler oluşturdu.
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı