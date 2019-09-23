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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de cinayet - İSTANBUL

Kadıköy'de cinayet - İSTANBUL

- Zanlıların emniyetten çıkışıKadıköy'de cinayet - 4 şüpheliden 1'i tutuklandıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül 18.00 sıralarında Eğitim Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu İslam M'nin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.Polis, yaptığı çalışmanın ardından Özbekistan uyruklu şüpheliler Alisher A. (44), Kamul M. (49), Zayniddin A. (42) ve Alisher X'i (46) yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alisher A. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

İslam Kamera Cinayet Irak 

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