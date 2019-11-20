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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy'de çakmak çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - İSTANBUL İzle

Kadıköy'de çakmak çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - İSTANBUL İzle

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüleriKadıköy'de çakmak çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Zanlılardan 12 yaşındaki K.D'nin 85 suçtan kaydı olduğu öğrenildiİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir iş yerinden 83 çakmak ve bir miktar para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi'nde bulunan bir dükkandan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının, iş yerinin penceresinden atlayan 3 kişinin ellerinde kutularla kaçtığını söylemesi üzerine bölgede çalışma başlattı.Ekipler, olay yerine yakın bir noktada şüphelendikleri M.A, A.İ ve K.D'yi durdurdu. Şüphelilerin ellerindeki kutularda arama yapan polis, çeşitli markalarda 83 çakmak ile bir miktar para ele geçirdi.Gözaltına alınan şüphelilerden 12 yaşındaki K.D'nin 85 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

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