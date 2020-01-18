Kadıköy'de bir şahıs annesi ile eşini silahla öldürdü

-Polisler

-Röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy'de bir şahıs kendi annesi ile eşini sokak ortasında silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan iki kadın da hayatını kaybederken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kadıköy'de, Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde Tahsin Yüksekova adlı kişi, annesi Zülfiye Yüksekova ile beraber çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak yaraladı. Yaralanan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs minibüse binerek kaçtı. İki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis şahsı yakalamak için olaya ilişkin çalışma başlattı.



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