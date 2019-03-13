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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy’de bir özel eğitim kurumunda yangın paniği

Kadıköy’de bir özel eğitim kurumunda yangın paniği

İtfaiye çalışması

Yangın Paniği Kullar Trol 

-Dumandan etkilenen kadın
-Çocukların velileri
-Yangını seyreden çocuklar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de özel bir eğitim kurumunda yangın çıktı. Anaokulundaki çocukların oyun odasında çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor. Kadıköy Kozyatağı’nda Bayar Caddesi üzerindeki özel bir eğitim kurumunun, anaokulu bölümündeki çocuk oyun odasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çıkan yangında bir kadın dumandan etkilenirken okul tamamen tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çevredeki diğer okullardaki çocuklar olayı endişe ile seyretti. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.
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