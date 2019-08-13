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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kadıköy'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı İzle

Kadıköy'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı İzle

Alevli görüntü

Polis Sağlık Ekipleri Trol 

-Yangın anı
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Olay yerinden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

Kadıköy Vural sokakta bulunan bir binanın çatısı bir anda alev aldı. Yangın gece yarısı saat 03:00 sularında meydana geldi. Kadıköy Vural sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısı belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Yangını fark eden çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Binada yaşayan vatandaşlar zarar görmeden kurtarıldı. Yetkililer yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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