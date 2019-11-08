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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

- Apartmandan detaylar - İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detaylar - Apartman sakinlerinin binayı boşaltmasıKadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre Merdivenköy Mahallesi Reşat Nuri sokaktaki bir apartmanın ikinci katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri tahliye edildi.Mutfakta yanan ocakta unutulan tencereden başladığı öne sürülen ve kısa sürede söndürülen yangın maddi hasara yol açtı.

Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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