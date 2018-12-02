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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadıköy’de bıçaklı kavga: 1 yaralı Video

Kadıköy’de bıçaklı kavga: 1 yaralı Video

Yerde yatan yaralı

Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin grubu dağıtması
-Sağlık ekiplerinin gelişi
-Yaralıya müdahale edilmesi
-Ambulansın trafikte gidişi
-Vatandaş röportaj
-Polisini olay yeri incelemesi
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olayda beş kişi gözaltına alındı. Olay, saat 22.30 sıralarında, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir asker uğurlama konvoyu trafikte tehlikeli seyrettikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada konvoydaki araçtaki bir kadın kendisine çevredeki bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasında bulundu. Bunun üzerine konvoydakiler araçlardan inerek taciz ettiği iddia edilen M.S’yi linç etmeye başladı.
Olay sırasında bir kişi kadını taciz ettiği iddia edilen kişiyi sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırıldı Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası M.S. Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından ekipler olaya karıştığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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