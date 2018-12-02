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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadıköy’de bıçaklı kavga:1 yaralı

Kadıköy’de bıçaklı kavga:1 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

-Polislerden görüntü
-Yaralıdan görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Kadıköy’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Kadıköy Rıhtım’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıhtım’da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup kavgaya tutuştu. Kavga sırasında kimliği öğrenilemeyen bir kişi bıçakla ağır şekilde yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis sireninin duyan taraflar kavgayı bırakıp kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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