Kadıköy'de bıçakla 11 kişiye saldıran sanığın akıl sağlığı tespit edilecek



- Kadıköy’de 11 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Ali Kardaş, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 165 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespitine ilişkin resmi bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına karar verdi. Sanık, "Benim akıl hastalığım yok, pişmanlığım var" dedi.

Kadıköy’de 22 Ekim’de önüne geleni bıçaklayarak 5’i ağır 11 kişiyi yaralayan Ali Kardaş’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 165 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kardaş cezaevinden getirildi.

Sanık avukatı ve olayda yaralanan 8 müşteki de salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Ali Kardaş, “Öncelikle pişmanım. Bolvadin cezaevinden firar etmiştim. Kozyatağı’nda parkta bira içiyordum. Arkadaşımın kardeşleri geldi, muhabbet ettik. Daha sonra bana sarılı sigara verdiler. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kasap dükkanını biliyorum. Benim çocukluğum orada geçti. Müştekiler Mehmet ve Ahmet Yeten’le herhangi bir düşmanlığım yoktu. Oraya ne için gittiğimi bilmiyorum. Bıçaklama olaylarını da hatırlamıyorum” dedi.

"Akıl hastalığım yok, pişmanlığım var" Mahkeme başkanının sanığa, ‘Seni akıl hastanesine gönderelim mi?’ diye sorması üzerine sanık, ‘Benim akıl hastalığım yok da pişmanlığım var’ diyerek cevap verdi. Kasap dükkanını işleten müşteki Ahmet Yeten olay günü dükkanın önünde oturduğunu söyleyerek, “Sanık geldi, amcasının oğlunu sordu. Ben bilmediğimi, telefon numarasını olmadığını söyledim. Bana ısrar ettiği için telefonumu uzatıp, ‘numarasını biliyorsan ara’ dedim. Telefonu uzattığımda karın bölgeme vurdu. Ben önce yumruk vurduğunu zannettim. İçeri girdiğinde de müşterimiz olan Tuğba Ablak’a bıçakla vurdu, dışarı çıktı. Ağabeyim aracı alarak Tuğba’yı hastaneye götürecekti bu sırada ağabeyim ve yanımızdaki dükkan komşumuz balıkçıya bıçakla vurdu. Mahallemizin çocuğudur. Uyuşturucu kullandığını bilmiyorum, ancak alkol aldığını biliyorum” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.



“Bıçakla boğazıma saldırdı” Bunun üzerine söz alan müşteki Tuğba Ablak, “Ben dükkandaydım, alışveriş yapacaktım. İçerideyken aniden sanık bıçakla boğazıma saldırdı. Boğazıma bir kez vurdu. Daha sonra dışarı çıktı. Boynuma tampon yapmaya başladık. Dışarıdaki olayları görmedim, sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

Olay günü sokakta yürüdüğünü söyleyen müşteki Ali Önder, “Sanık birden bire ne dediğini anlamadığım bir şekilde bağırarak beni karnımdan bıçakladı” dedi.

“Hiçbir şey söylemeden bıçakla kalbime vurdu” Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olan müşteki Hayrettin Sancakdaroğlu, “Marketin önündeyken sanık aniden hiçbir şey söylemeden önce koluma sonra kalbimin üstüne bıçakla vurdu. Sanıktan şikayetçiyim. Şuan halen güvenlik işimi yapamıyorum” dedi.

Motorlu kurye olarak çalışan müşteki Murat Yıldız, “Motosikletle kaldırımda hareket halindeydim. Sanık karşıdan geldiğinden yol vermek için durdum. Tam yanımdan geçerken hiçbir şey söylemeden boğazıma iki kez bıçak sapladı” şeklinde konuştu.

Diğer müştekiler de söz alarak sanığın kendilerini bıçakladığını ve sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.



Sanık avukatı, “Sanığın davranışı normal bir davranış değildir. Bir akıl zafiyeti olması gerekir. Bu nedenle adli tıp kurumuna sevk edilerek rapor aldırılmasını istiyoruz” dedi.

Akıl sağlığı tespit edilecek Mahkeme, sanık Ali Kardaş’ın akıl hastalığını bulunup bulunmadığına tespitine yönelik üç hafta süreyle resmi bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına ve buna ilişkin rapor hazırlanmasına karar verdi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi İnönü Caddesi’nde 22 Ekim tarihinde 19.30 sıralarında Ali Kardaş’ın bir kasaba gittiği belirtildi. İş yeri sahibi Ahmet Yeten’e amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu, Yeten’in söz konusu kişinin numarasını bilmediğini söylemesi üzerine elindeki bıçakla Ahmet Yeten’i karnından, aynı iş yerinin diğer sahibi Mehmet Yeten’i de göğsünden bıçakladığı anlatıldı. Alışveriş için dükkana gelen müşteki Tuğba Ablak’ı boynundan bıçaklayarak iş yerinden çıktığı ve cadde üzerinde elinde bıçakla yürürken yanından geçen Ali Önder’i karnından, Hayrettin Sancaktaroğlu’nu kolundan ve göğsünden, Şefik Piltan’ı karnından, Abdullah Özel’i göz ve şakak kısmından yaraladığı belirtildi. Yoldan geçen Mehmet Emin Parlak’ı kolundan, Hüseyin Ertürk’ü belinden, Murat Yıldız’ı boynundan, İbrahim Yıldız’ı ise sağ uyluk kısmından yaraladığı belirtildi. İddianamede, sanığın müştekileri hayati bölgelerini hedef alarak bıçakladığı vurgulanırken, Ali Kardaş’ın her bir müştekiye yönelik olarak ayrı ayrı 11 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

