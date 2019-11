Kadıköy'de Ata'ya 'Saygı Zinciri'

- Kadıköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ata’ya saygı zincirine bu yıl da on binlerce vatandaş katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 81. yıldönümü nedeniyle İstanbul’un her yerinden gelen vatandaşlar, Fenerbahçe Orduevi’nden Bostancı’ya kadar uzanan 6 buçuk kilometrelik sahil kordonunda el ele vererek Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinden oluşan aralıksız bandı hep birlikte taşıdı.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 81. yıl dönümü nedeni ile Kadıköy Belediyesi, kilometrelerce uzanan Ata’ya Saygı Zinciri oluşturdu. Kadıköy Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen programda Fenerbahçe Orduevi’nden Bostancı’ya kadar uzanan yaklaşık 6 buçuk kilometrelik sahil bandı boyunca vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinden oluşan aralıksız zinciri hep birlikte taşıdı. 7’den 70’e her yaştan insanların katıldığı zincire Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Saatler tam 09.05’i gösterdiğinde çalmaya başlayan sirenler eşliğinde vatandaşlar 2 dakika boyunca Atatürk’ün manevi hatırasına saygı duruşunda bulundu. Ardından hep birlikte okunan İstiklal Marşı, kilometrelerce uzanan Ata’ya Saygı Zinciri boyunca yankılandı. Vatandaşlar bir yandan deniz taşıtları tarafından, bir yandan da hava araçları tarafından yapılan bayrak ve Atatürk posteri geçişlerini de ilgiyle izledi.Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Atatürk’ün ölümünün bugün 81. yılı, bu zincirin de 8. yılı. Buradaki zincir, bütün Kadıköy’ün birlik içerisinde, el ele Ata’sının yolunda gittiğini göstermek üzere kurulan bir zincir. Biz hep söyledik, Kadıköy’de milli bayramlar, dini bayramlar hep farklı kutlanıyor. Atatürk Kadıköy’ün vazgeçilmezi. Tüm Türkiye’nin vazgeçilmezi. Onun için daha özverili bir şekilde Ata’mızı anıyoruz ve birliğimizi, beraberliğimizi bu zincirle gösteriyoruz. Her zincirin bir anlamı var, bugünkü daha da bir anlamlı. Belki de 81 ili temsil eden bir zincir. Bütün Türkiye burada. Adana’dan, Kastamonu’dan gelenler var. Bu zincirde bütün Türkiye var. Bütün Türkiye olarak Kadıköy’de Atatürk’ün yolunda gittiğimizi, onu andığımızı, onunla beraber olduğumuzu onun devrimlerine sahip çıktığımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz” diye konuştu.

Ata’ya Saygı Zinciri’ni oluşturmak için Kadıköy sahiline akın eden vatandaşlar ise genç, yaşlı, ailecek bu anlamlı günün hissiyatını yaşadı. Özellikle çocuk katılımcıların dikkat çektiği zincirde vatandaşlar, 10 Kasım’ın hissiyatını ailecek yaşamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Çocuklar ise zincire katıldıkları için mutlu, Ata’nın yokluğu için hüzünlü olduklarını ifade etti.

Sarp Gedikoğlu isimli minik katılımcı, “Burada olduğum için mutluyum. Ama Atam gittiği için hüzünlüyüm. Atatürk bizim için çok şey yaptı ama biz karşılığını veremedik” dedi.

Erhan isimli minik katılımcı ise anaokulunda öğrendiği şiiri Saat Dokuzu Beş Geçe şiirini okuyarak çevresindeki vatandaşlardan büyük alkış aldı.



