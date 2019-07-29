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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de asansör boşluğuna düşen kişi kurtarıldı - İSTANBUL

Kadıköy'de asansör boşluğuna düşen kişi kurtarıldı - İSTANBUL

- Binan önündeki polis ve ambulanstan görüntü - Kurtarılan kişinin ambulansa konulmasıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, kağıt toplamak için girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşen Suriye uyruklu kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu bir kişi Kozyatağı Mahallesi Kaymakam Kemal Sokak üzerindeki inşaat halindeki 8 katlı binaya kağıt toplamak için girdi.Söz konusu kişinin burada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştüğünü fark eden inşaat çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekiplerle inşatta çalışan işçilerin yardımıyla kurtarılan kişi, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Bild Gesi Asansör Boşluğu Polis Ekipleri 

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