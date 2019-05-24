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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı - İSTANBUL

Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 6 katlı bir bina, yan tarafta devam eden inşaat çalışması sırasında, bahçesinde çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltıldı.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yapımı devam eden apartmanın inşaatındaki çalışma sırasında, yan tarafta bulunan 6 katlı binanın otoparkında ve bahçesinde çatlaklar oluştu.Çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, binayı ve inşaat alanını inceledi. İnceleme sonucunda binanın tahliyesine karar verildi.
Güvenlik şeridiyle kapatılan bina mühürlenirken inşaat alanındaki çalışmalar da durduruldu.Boşaltılan 6 katlı binada 39 daire ve 8 iş yeri bulunuyor.Bina sakinlerinden bazılarının belediye tarafından misafir edileceği, diğerlerinin ise akrabalarının yanlarına gideceği öğrenildi.

Polis İnşaat Alanı Bild Zabıta Polis Ekipleri 

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