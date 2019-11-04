Kadıköy’de 10 Kasım’da ‘Ata’ya saygı zinciri’ Haberi



- Kadıköy’de, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturacak. “Ata’ya Saygı Zinciri”nde binlerce kişi, saat 9’u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek. 2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen ‘Ata’ya Saygı Zinciri’nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak. Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak. 10 Kasım Pazar günü saat 08.00’den itibaren oluşturulacak “Ata’ya Saygı Zinciri”ne herkes davetli. Milli Mücadele’yi anlatan sergiler Kadıköy’de Ayrıca, 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası’nda, Kozyatağı Kültür Merkezi “Milli Mücadelenin 100. Yılında Atatürk’ü Anma” adlı pul sergisine ev sahipliği yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. Yılı kapsamında hazırlanan sergide Atatürk, Cumhuriyet, Milli Mücadele ve Ankara konulu koleksiyonlar 17 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Anma kapsamında düzenlenen bir başka sergi de “İlk Adım 100. Yıl Koleksiyonu” sergisi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Milli Mücadele’nin 100. Yılı anısına 19 akademisyen ve 19 mezun sanatçı tarafından hazırlanan eserlerin sergisi 6 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir. (EY-



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