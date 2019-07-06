Kadıköy Belediyesi çalışanlarının mesai arkadaşı kedi: 'Sarıkız'

-kedinin başkan koltuğuna oturması

-röportajlar

-kediyle çekilen sosyal mesaj videosu



( İSTANBUL -ÖZEL)-“Sarıkız”ın en çok zaman geçirdiği yer başkanın koltuğu- Kadıköy Belediyesi’nde ‘Sarıkız’ isimli kedi personelin neşe kaynağı İSTANBUL



- Sokakta yaşarken belediye çalışanlarının içeri almasıyla Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası’nın müdavimi olan Sarıkız ismi verilen kedi, adeta belediyenin personeli haline geldi. Belediye binasında istediği her yere rahatlıkla giren Sarıkız’ın en çok zaman geçirdiği yer ise Başkan Şerdil Dara Odabaşı‘nın makam koltuğu oldu. Öte yandan Belediyenin yürüttüğü ‘Satın Alma Sahiplen’ kampanyası için çekilen videoda ise Sarıkız yer aldı. Sokakta yaşarken çalışanların içeri alıp bakmaya başladığı kedinin Kadıköy Belediyesi ‘Hizmet Binası evi oldu. Çalışanların “Sarıkız” ismini verdiği kedi binada personelin masalarında ve koltuklarında zaman geçiriyor. Belediyenin neşe kaynağı olan Sarıkız’a belediye personeli bakıyor. Kedi Sarıkız’ın en çok vakit geçirdiği yer ise Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı‘nın makam odası ve koltuğu. Sarıkız'ın Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın makam koltuğunda oturması başkanın koltuğuna talip olduğu esprisine neden oldu. Öte yandan Kadıköy Belediyesi öncülüğünde yürütülen ‘Satın Alma Sahiplen’ kampanyası için belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Sarıkız yer aldı. Çekilen video ile sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Videoda Sarıkız, evi olan belediye binasında geziyor ve ‘satın alma sahiplen’ mesajı veriyor. “İnsanların petshoptan hayvan satın alması yerine hayvanları sahiplenmelerini istiyoruz” Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kampanya için kullanmıştık Sarıkız’ı. Sarıkız’a da uygun bir roldü. Çünkü ‘Satın Alma Sahiplen’ kampanyası başlattık Kadıköy’de. Bizim bir hayvan barınağımız var. Hayvan barınağımızda 500’e yakın hayvanımız var. İnsanların özellikle petshoptan hayvan satın alması yerine hayvanları sahiplenmelerini istiyoruz. Sarı Kız da kendisi geldiği için bizim onu sahiplendik. Onu biz bu reklamda başrolde oynattık” ifadelerini kullandı. Başkan Odabaşı Sarıkız’ın koltuğunda oturmasıyla ilgili, “Keşke Sarıkız talip olsa. Kendisi de oturuyor koltuğa. Bir şey istiyorsa onu yapıyor. Ben rica ediyorum. Kalk da ben oturayım diye. Koltuk zaten onun” dedi.

Kadıköy Belediyesi Organizasyon Büro Çalışanı Duygu Okay ise, “Aslında biz camımızı aştığımızda bahçemizde yaşayan kedilerin cam kenarına çıkıp bizim ile iletişim kurmaya başlamalarıyla Sarı kız ile tanıştık. Belediyede çalışan arkadaşlarımızla birlikte sularını, mamalarını almaya başladık. Ama Sarı Kız onlardan farklıydı. Diğerleri mamalarını yiyip gittiler ama Sarı Kız camdan içeri girdi ve bizi sahiplenmeye karar verdi. Biz satın alma sahiplen diyoruz. Tüm Kadıköylüler ‘de olduğu gibi bu hassasiyet bizde de var” şeklinde konuştu.



