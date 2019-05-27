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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: 'Yangında 2 kişin hayatını kaybetti' İzle

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: 'Yangında 2 kişin hayatını kaybetti' İzle

başkan açıklama

( İSTANBUL ) Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Yangında 2 kişin hayatını kaybetti" İSTANBUL

Hastane Olay Yeri İnceleme Yurttaş 


- Kadıköy’de çıkan yangın ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

4 binanın yandığı Fikirtepe’deki olay yerine gelen Kadıköy Belediye Başkanı , “Şerdil Dara Odabaşı “Yangın sonucu vefat eden yurttaşlarımız var. Yangının neden çıktığı itfaiye tarafından araştırılıyor. Sayın savcı bey de burada. olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor. Sabaha doğru uyurken oluyor olay. Üzücü bir durum iki tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Birisi hastanede birisi olay yerinde” dedi.

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