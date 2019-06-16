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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kadıköy açıklarında can pazarının yeni fotoğrafları ortaya çıktı Haberi

Kadıköy açıklarında can pazarının yeni fotoğrafları ortaya çıktı Haberi

Yeni fotoğraflar

Kıyı Emniyeti 

-Arşiv

( İSTANBUL )- Can pazarından kurtulanların İş adamı Murat Goldştayn ve ailesi olduğu ortaya çıktı İSTANBUL

- Kadıköy açıklarında dün yaşanan can pazarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan batan tekneden sağ kurtulan kişilerin İş adamı Murat Goldştayn ve ailesi olduğu ortaya çıktı. Murat Goldştayn eşi Nadide Goldştay ve arkadaşları Kazım Sivri ve Melis Sivri ile onların çocukları Selim Sivri’nin bulunduğu Yavuz isimli tekne ile İstanbul Boğazı’nı gezmek istemişti. Ünlü iş Adamı Murat Goldştayn’ın kullandığı 5 metre boyundaki Yavuz adlı fiber tekne, Kadıköy’de ki Haydarpaşa mendireği açıklarına geldiklerinde çevresinden geçen büyük deniz araçlarının dalgalarından etkilenmiş , tekne alabora olup batmıştı. Yaşanan can pazarı sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KEGM 3, KEGM 4 hızlı tahlisiye botları ile Fener 1 kurtarma teknesi ve bir klavuz botu mendirek çevresine gönderildi. Kazazedeler arasında bir çocuk bulunduğu için her türlü kurtarmayı yapabilecek 4 deniz aracı ile müdahale eden kıyı emniyeti ekipleri, 5 kişiyi de kısa sürede kurtardı.Kurtarma anlarından yeni fotolar ortaya çıktı. Fotoğraflarda batan teknedekiler tekneye çıkarılıp botta müdahale ediliyor.
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