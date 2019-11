KADES erkek şiddetinden koruyor

-Polislerin KADES'i nasıl yükleneceğini anlatması

- Adana'da cep telefonlarına Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kuran kadınlar erkek şiddetinden kurtulunca Adana polisi kadınlardan gelen talep üzerine mahalle mahalle gezip KADES uygulaması kurma seansları düzenledi.

Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte hayatın her alanındaki işlemleri telefonlara indirilen uygulamalarla yapılıyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların polise daha çabuk ulaşabilmek ve anında adres bilgisini öğrenebilmeleri için Kadın Acil Destek İhbar Sistemi uygulaması olan kısa adı KADES programını geliştirdi. Bu programın geliştirilmesinin ardından kadınlar KADES'i cep telefonlarına indirerek erkek şiddetinden kurtulmaya başladı.

Polise daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşıldığı için uygulamadan sinyal alan polis anında kadının yanına bulunduğu adrese gelerek erkeğin şiddet uygulamasını önlüyor. Adana'da da uygulamayı kuran kadınlar erkek şiddetinden kurtulduklarını yakınlarına anlatınca uygulamayı kurmak isteyen kadınlar polise başvurdu.Polise bir çok başvuru gelince Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kadınların bu konuda bilinçlendirilmesi ve uygulamayı indirmesi için toplum destekli polislik şube müdürlüğü ile kadına şiddet bürosunun mahalle mahalle gezerek akıllı telefonu olan bütün kadınlara bu uygulamanın indirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine polisler muhtarlar ile irtibata geçerek mahalle mahalle KADES seansları başlattı. Bir toplantı salonunda toplanan kadınlara polisler toplu olarak KADES uygulaması indirdi.Daha önce erkek şiddeti gören ve KADES uygulaması indirerek şiddetten kurtulduğunu söyleyen N.O., "Psikolojik şiddet görüyorum. İstemediğim halde benimle görüşmeye çalışan, beni rahatsız edip huzursuz eden bir şahıs var hayatımda. Henüz kurtulamadım, devam ediyor ama şuan en iyi olan yönüm KADES programı. Tabi ki 155’i aradığınızda size yardım ediyorlar ama orada siz adresinizi, konumunuzu belirtene kadar yolda yaşıyorsunuz ve nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. Siz adresi verene kadar şahıs ya kaçıyor yada size zarar veriyor. İndirdiğimiz bu program sayesinde anında butona basıyorsunuz ve dün yaşamıştım en geç 3 dakika içerisinde en yakın polis ekipleri yönlendiriliyor. Bizi alıp karakola götürdüler ve en iyi şekilde ilgilendiler. O program olmasaydı ben 155’i arayamayacaktım öyle bir zamanım olmayacaktı. Belki ben zarar görecektim. Öldürülecek veya kaçırılacaktım bu şekilde yanıma yaklaşıldı. Ama program sayesinde hayatım kurtuldu. Programdan polis ekipleri sayesinde haberdar odum. Bilgilendirdiler beni. Bende indirdim ve çok basit kullanımı" diye konuştu.

F.G. (31), 2 yaşında çocuğu olduğunu eşine boşanma davası açtığını belirterek şöyle devam etti:"Boşanma aşamasındaki eşim kendisi için verilen ihlal kararını aşıp eve geldi. İkamet evimde onunla karşı karşıya geldim. 155’i arayana kadar kendisi beni darp etti. Karakola gittiğimde KADES diye program olduğunu ve bir buton ile en yakın polis ekibinin gelip müdahale edebileceğini öğrendim. Ben ö günden KADES’i yükledim. Adana’da yine tekrar biz karşı karşıya geldik ve KADES’i kullandım. En yakın ekip gelip kendisine müdahale ettiler. Avantajını bu yönde gördüm."Bu arada seansa eşi 69 yaşındaki Gülistan ile gelen 69 yaşındaki Şakir Işıktaş "50 seneyi geçti evliliğimiz ve hiç şiddet uygulamadım eşime. Eşine şiddet gösterenlere kızıyoruz olmaması gereken şey bunlar" dedi.

Gülistan Işıktaş ise güler yüz ve tatlı dilin çok önemli olduğunu söyledi.



Uygulama indirme sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de KADES uygulamasından uyuşturucu sonucu şiddete maruz kalmaları halinde de ihbar da bulunabileceklerini bildirdi.



