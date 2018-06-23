-Rahmi Göktaş röp.

-Zeki Levent Gümrükçü röp.



( BRÜKSEL ) - “Kadeş Dans Grubu” barışı anlattı BRÜKSEL



- Yunus Emre Enstitüsü, "Anadolu'nun Renkleri" etkinlikleri kapsamında Brüksel’de tarihte ilk yazılı barış antlaşması olarak bilinen “Kadeş” temalı dans gösterisi düzenledi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü'nün himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü'nün organize ettiği “Kadeş Dans Grubu” gösterisi Brüksel Flaman Kültür Merkezinde gerçekleşti. Seçkin bir izleyici kitlesinin izlediği gösteride, Anadolu kültür mozaiğine ait figürler modernize edilerek sergilendi. Projenin genel koordinatörlüğünü yapan Sezgin Aydın "Bu proje 2016 yılında Antalya EXPO'da başladı.

Kurgusunu dünyadaki ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması üzerine kurduk. Barışın bu kadar önemli olduğu bu medeniyette, barışı Anadolu'nun zengin kültür figürleri ile anlatmak istiyoruz" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Rahmi Göktaş ise, "Bu akşam Anadolu'nun renklerini Brüksel'de sergileyeceğiz. Kadeş bilindiği gibi dünyada kayıt altına alınmış ilk anlaşma, bizim topraklarımızda gerçekleşmiş, böyle bir anlaşmayı Anadolu'nun renkleri, Anadolu'nun müziği, Anadolu'nun değerleri ile taçlandırmak istedik. Bu akşamki konuklarımızın büyük çoğunluğu Belçikalı" ifadelerini kaydetti.

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü'nün selam konuşması ile başlayan dans gösterisi Brüksel'deki izleyiciden büyük beğeni topladı. Gümrükçü, "Muhteşem bir gösteri izledik. Hem sanatçılarımıza hem de gelenlere teşekkür ediyorum. Bu proje Yunus Emre Enstitüsü'nün bir projesi. Kadeş Dans Grubu adı altında, giderek uluslararası bir nitelik alan bir projemiz var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış güzel Anadolu'muzun bütün renklerini bu gösteride bulmak mümkün. Adı da çok anlamlı, Kadeş. Bizim Birleşmiş Milletlere üye olurken replikasını hediye ettiğimiz bir barış anlaşması. Burada sadece müziğe ve dansa doymadık aynı zamanda bir barış mesajını da aldık diye düşünüyorum" dedi.



