Kader yürüme hayaline kavuştu - İZMİR

- Kader Lenk'in görüntüleri ve yeni ortezi ile yürümesi - Anne Hafize Lenk ile röportaj - Kader Lenk ile röportaj - SGK İl Müdürü Gülcemal ile röportaj - İzmir 'de hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Kader Lenk'in ortezle yürüme hayali gerçek oldu - Ailenin yardım talebini duyan SGK tarafından Lenk'e, ayakları üzerinde yürümesine imkan sağlayan yeni ortez verildi - Kader Lenk: - "Boyum uzun olsun, ayakkabı giyebileyim istiyordum. Yeni ortezimle yürüyebiliyorum. Hayalim gerçekleşti"İZMİR (AA) - İzmir 'de hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 13 yaşındaki Kader Lenk'in yürüme hayali, yeni orteziyle gerçekleşti.Bornova ilçesinde yaşayan Lenk ailesinin tek çocuğu olan Kader Lenk 2005 yılında, kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldi. Hareket edebilmek için orteze ihtiyaç duyan Lenk için gelişimine göre birçok defa ortez alındı.Bugüne kadar SGK tarafından ücreti karşılanan ortezleri kullanan Lenk'in ailesi, bir süredir medikal firmasının yanlış yönlendirmesi nedeniyle yeni ortez alamadı. Durumu öğrenen SGK, aileye ulaştı. SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal, Kader Lenk'i evinde ziyaret ederek yeni ortezi ulaştırdı. - "SGK bin lirasını karşılar dediler"Anne Hafize Lenk, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan hasta olan kızının bugüne kadar dizine taktığı ortezlerle hareket ettiğini anlattı. Gelişim çağında olduğu için boyunun uzadığını, bu nedenle 3 - 6 ayda bir yeni orteze ihtiyaç duyulduğunu aktaran Lenk, "Son görüştüğümüz firma bize ortezin 10 bin lira olduğunu, SGK'nın sadece bin lirasını karşılayacağını söyledi.
Maddi gücümüz olmadığı için alamadık. Bu nedenle yardım talep etmiştik. Televizyonda yayınlanan bu talebimizi gören SGK bize ulaştı. Daha önce olduğu gibi yeni ortezin de SGK tarafından karşılanacağını iletti. Kızım bugün yeni ortezine kavuştu. Çok mutluyum." diye konuştu. Kader Lenk de bugüne kadar kullandığı ortezlerle dizinin üzerinde hareket edebildiğini, yeni ortezinin ise ayakları üzerinde yürüme imkanı sağladığını belirterek, "Boyum uzun olsun, ayakkabı giyebileyim istiyordum. Yeni ortezimle yürüyebiliyorum. Hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum. Arkadaşlarımla daha sık görüşebileceğim." ifadelerini kullandı. - "Aileler SGK'ya başvursun"SGK İl Müdürü Gülcemal de Kader Lenk'in durumunu, basına yansıyan haberden sonra öğrendiklerini, bunun üzerine harekete geçtiklerini ifade etti. Aileyle görüşüp durumu incelediklerini, ailenin yeni ortez için SGK'ya başvurmadığını belirlediklerini anlatan Gülcemal, aileye ulaşıp gerekli işlemleri başlattıklarını, Kader Lenk'in yeni ortezi için ölçülerinin alındığını kaydetti. Gülcemal, ailenin ortezle ilgili görüştüğü medikal firmasınca yanlış yönlendirildiğini belirterek, şunları söyledi:"2016 yılına kadar Kader için 6 defa başvuru yapılmış ortez için. İlgili mevzuat gereği SGK tarafından ödemeleri yapılmış. Yanıltıcı bilgiler veren firmalar olabilir. Kader gibi durumda olanlar, aileler çekinmeden SGK'ya başvursun. Ortezin fiyatı bin 500 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Kader'in ortezini SGK karşılıyor."