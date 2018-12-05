Kader arkadaşlığından kitap kardeşliğine

-Dernek üyelerinden detay görüntü

-Dernek başkanı, öğretmen ve öğrencilerle röportaj



( İZMİR -ÖZEL)- Geçmişte zor şartlar altında okuyup meslek sahibi oldular, memlekete binlerce kitap yolladılar İZMİR



- Çocukken okuyacak kitap bulamayan ama yılmadan çalışıp meslek sahibi olan İzmir’de yaşayan Ağrılılar, “Bizim çektiklerimizi başka çocuklar çekmesin” diyerek memleketlerine göndermek üzere binlerce kitap topladı. Ege Bölgesi Ağrı İli Diyadin İlçesi ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin en büyük ortak paydası hemşehri olmaktan ziyade geçmişte zor şartlarda altında okumuş olmak. Aralarında doktor, avukat, öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu dernek, “Bizim yaşadığımız zorlukları başka çocuklar da yaşamasın” diyerek kolları sıvadı ve Diyadin ilçesindeki okullara kütüphane kurmak için harekete geçti. Bugüne dek toplanan kitaplarla iki okulda iki kütüphane kuran dernek, şimdi de topladıkları 20 bin kitabı memleketlerindeki öğrencilere ulaştırmak için hazırlık yapıyor. “Biz sıkıntı çektik, onlar çekmesin” Dernek başkanı Ferit Çevvik, “Biz okurken kitap bulamazdık. İmkanımız yoktu. Zor şartlarda okuduk. Şimdi dernek olarak 20 bin kitap toplayıp oradaki öğrencilere yollayacağız. Oradaki öğrencilerimizin İzmir, İstanbul’daki öğrencilerle yarışma şansı yok. Bizim ilçemizde özel kolej yok, dershane yok ama yine de dernek üyelerimizde de olduğu gibi azimle çalışıp iyi yerlere gelenler de var. Biz de oradaki öğrenciler için kitap kampanyası başlattık. Biz zamanında sıkıntı çektik, onlar çekmesin” dedi.

“Her gün 3 kilometre yürür, tüm dersleri bir deftere yazardık” Ağrı Diyadin’de zor şartlarda okuduğunu, şimdi ise İzmir’de bir okulda müdürlük yaptığını belirten Harun Yaşar da, “3 kilometrelik yolu her gün karda kışta yürüyerek okula giderdim. Bir defterimiz vardı. Bütün dersleri tek bir deftere yazardık. Zor şartlarda okuduğumuz için eğitimin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi Ağrı’da bizim gibi zor şartlarda okuyan çocuklara kitap yolluyoruz. Biliyoruz ki memleket kitap okuyan çocuklarla güzelleşecek. Onlar bizim yarınlarımız. Yaptığımız kampanya ile Diyadin’deki iki okulda iki kütüphane kurduk. Topladığımız 20 bin kitabı daha oraya göndereceğiz. Çünkü insana hediye edilecek en güzel şey kitaptır” diye konuştu.

“Aradaki farkın farkında değildim” Ağrılı çocuklara kitap desteği sağlayan dernek üyeleri arasında üniversite öğrencileri de var. Ağrı’dan İzmir’e gelene kadar aradaki farkı görmediğini belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Mahsun Ergül, şöyle konuştu: “Liseye kadar Ağrı’daydım. Buraya gelene kadar aradaki farkın farkında değildim. Ama buradaki şartları görünce zor şartlarda okuduğumuzu anladım. Bizim en büyük sorunumuz kitap eksiğiydi. Fırsat eşitsizliğini tamamen ortadan kaldıramasak bile en azından bir deliği kapatalım istedik ve buradan Ağrı Diyadin’e kitap yollamaya karar verdik.” “Kitap bulamıyorduk” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Fatma Çiftçi'de liseye kadar Ağrı’da okuduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Ağrı’da okurken üniversiteye hazırlanmak için dershaneye gidemedim. İlçe ve merkez arası uzaktı ve yol ücreti pahalıydı. Arkadaşlarla birlikte çalışıp üniversiteye hazırlandık. Kitap bulamıyorduk. Hazırlık kitabı sınırlı sayıdaydı. Bu yüzden üzeri çizilmiş de olsa ikinci el kitaplardan çalıştık. Oradaki öğrencilerin çalışma azmi var. Bu kampanya onlar için faydalı olacaktır.”

