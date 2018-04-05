- - Otelde düzenlenen açılış töreninden detaylar - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun açıklamaları - KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz'ın açıklamaları - Vali Güzeloğlu: - "KADEM, Türkiye'nin değişiminde ve gelişiminde çok anlamlı ve önemli bir dönüşüme işaret etmektedir" - KADEM Başkanı Yılmaz: - "Hayatın her alanında kadının statüsünü yükseltecek imkanlar ve fırsatların önünü açmalıyız. Çünkü kadın ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlenecektir"DİYARBAKIR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır 'da temsilcilik açtı.Vali Hasan Basri Güzeloğlu bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, KADEM'in ilde temsilcilik açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi gelişim, dönüşüm ve büyüme noktasında çok iyi bir konuma taşıdığını belirten Güzeloğlu, son 16 yılda kadının her alanda haklarına kavuşmasında büyük değişimin yaşandığını söyledi.
KADEM'in her yönüyle sivil toplumu temsil ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:"Kadın kavramı üzerinde ülkemizde çok uzun yıllar süren tek tipleşmeye, sivil toplum anlayışına ve yanlış yaklaşımlara karşı KADEM doğruyu ortaya koyan, bütünü kapsayan ve olması gereken alanda faaliyet gösteren yeni nesil bir kadın ve sivil toplum hareketidir. KADEM, Türkiye'nin değişiminde ve gelişiminde çok anlamlı ve önemli bir dönüşüme işaret etmektedir.Biz bir olmanın, iri olmanın diri olmanın değerine inanan birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğini hazırlayan ve bu konuda kadını ve erkeğiyle bütünleşen bir bakışı temsil ediyoruz. Kadının insan hakları kavramına inanıyoruz. Kadın ve erkeğin birlikte birbirini tamamlayan ayrılmaz iki parça olduğunu düşünüyoruz." - "Omuz omuza vererek bu mirasa sahip çıkabiliriz"KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz ise kardeşlik, vatan sevgisi ve millet olma bilinci gibi kadim duygularla ilk tanışılan yerin aileler olduğunu söyledi.
Yılmaz, şunları kaydetti:"Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Sünni, Alevi, gayrimüslim, ortak kültür ve medeniyetin evlatları olarak, birlik ve beraberliğimizi baltalamak isteyenlere karşı hep birlikte olup, omuz omuza vererek bu mirasa sahip çıkabiliriz. İnsan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz kadın haklarını savunuyor, toplumda, siyasette ve iş hayatında kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, söylem ve politika üretiyor, projeler yürütüyor, kampanyalar düzenliyor, kadınları geliştirici eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştiriyoruz." - "Demokrasiyi güçlendirdiğine inanıyoruz"KADEM, kadın meselesine toplumun dinamiklerinden beslenen yenilikçi bir bakış açısı getirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Batı merkezli çağdaşlık söyleminin ürettiği tek tip kadın modeli yerine KADEM olarak bizler, farklı kadın kimliklerinin demokrasiyi güçlendirdiğine inanıyoruz. Kadının kimlik, kişilik ve özgürlük mücadelesini destekliyoruz." diye konuştu. - "Kadının statüsünü yükseltecek fırsatların önünü açmalıyız"Kültürel kimliklerin ve ahlaki değerlerin törpülenmeden muhafaza edildiği ortak bir dilin oluşturulmasının önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi:"KADEM olarak bizler de bu fikirlerimizi hayata geçirmek üzere yeni Türkiye'nin yeni kadın hareketi olarak çıktık yola. Nitekim kadının ilerlemesi toplumsal adaletin bir şartıdır. Biliyoruz ki, yasal düzenlemelerden, toplumsal farkındalığa kadar kadın sorunlarına ilişkin her alanda yapılması gereken çok fazla işimiz var. Hayatın her alanında kadının statüsünü yükseltecek imkanlar ve fırsatların önünü açmalıyız. Çünkü kadın ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlenecektir."Yılmaz, 18 Mart 1915’te yedi düvele karşı mücadele eden ecdadın torunlarının 103 yıl sonra bugün aynı kararlılıkla Afrin’de destan yazdığını sözlerine ekledi.KADEM Diyarbakır İl Temsilcisi Özlem Vuran, her bölgenin ve yörenin farklı kadın meseleleri bulunduğunu belirterek, " Diyarbakır 'a kadın eli değsin istedik. Dil, din, ırk, mezhep, etnik köken fark etmeksizin kadınları bir çatı altında toplayalım istedik. Kadının olmadığı, katılmadığı bir toplumun yükselmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.İl Müftüsü Vekili Abdullah Işık'ın okuduğu duanın ardından kesilen kurdeleyle son bulan törene Vali Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar da katıldı. Öte yandan bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, Diyarbakır Ergani ilçesindeki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya da ailesinin yardımıyla programa geldi.