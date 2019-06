Kadayıfın ilk yapıldığı köyde 'En tatlı festival' İzle

-kadayıf pişirilmesi

-halaylar

-röportaj



( BİNGÖL ) Kadayıfın ilk yapıldığı köyde "En tatlı festival"- Türkiye’nin her şehrinde kadayıfçılık yapan Bingöllüler, kadayıfı ilk yaptıkları o köyde hünerlerini sergilerken, ortaya renkli görüntüler çıktı BİNGÖL



- Türkiye’nin her şehrinde kadayıfçılık yapan Bingöllüler, kadayıfı ilk yaptıkları o köyde hünerlerini sergilerken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kadayıfın ilk yapılmaya başlandığı ve Türkiye’nin ünlü kadayıfçılarının çıktığı Bingöl'ün merkezine bağlı Gülpınar (Lotan) Köyü’nde Kadayıf Festivali düzenlendi.

Yüzyıllar önce bu köyde kadayıf yapmaya başladıklarını aktaran köylüler, şimdi Türkiye genelinde 427 şubeyle kadayıf yaparak bu işi icra etmeyi sürdürüyor. Kadayıfın ilk yapıldığı köy olarak bilinen Lotan’da düzenlenen festivale yüzlerce kişi katıldı.

Köyde kurulan dev tezgâhlarda pişirilen birbirinden tatlı kadayıflar, davetlilere ikram edildi. İstanbul’dan Van’a, İzmir’den Ankara’ya, Çorum'dan, Diyarbakır'a, Samsun'dan , Mardin'e kadar ülke genelinde bu mesleği icra eden aynı köylü kadayıfçıları bir araya getiren festival, çekilen halaylar da renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce kişiyle festivali düzenlediklerini belirten organizasyon sorumlusu Mahmut Altunhan, “Kadayıf tadında festivalde buluşalım dedik ve bir araya geldik. Buradan giden ve 81 ilde kadayıfçılık mesleğini icra eden hep bizim köylülerimizdir. 1900’lü yıllarında başında ermeni asıllı olan kadayıf ustası Agop’tan öğrendiğimiz bu mesleği şimdi köylülerimiz 81 ilde icra ediyorlar. Bugünde kadayıfın doğuş yeri olan köyümüzde bir araya geldik ve festival düzenledik. Kadayıfın tüm aşamalarını çocuklarımıza da göstermiş olduk. 500 kişiyi bir araya getirdik ve bundan dolayı da çok ama çok mutluyuz” dedi.

Vefa borcunu yerine getirmek için festivale katıldığını belirten Ali Atalay, “26 senedir Çorum ilinde kadayıf mesleğini icra ediyorum. Bu köyde büyüdük ve bu köy sayesinde bu mesleği öğrendik. Bugünde vefa borcumuzu yerine getirmek için ilk festivalimizi düzenledik. Ben kendi şahsım adına çok heyecanlı ve mutluyum” diye konuştu.

4 nesildir tatlı sektöründe hizmet verdiklerini dile getiren Mahmut Altunbay'da, “Van’da ikamet ediyorum ve festival için bugün köyüme geldim. Van iline kadayıf kültürünü ilk götüren bizleriz. 4 nesildir tatlı sektöründe bu hizmeti sunmaktayız. Bugün köyümüzde ilk defa kadayıf festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Katkıda bulunan tüm herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Festival için Bingöl’e geldiklerini anımsatan Melek Alto ise, “Samsun’da oturuyoruz ve festival için Bingöl’e geldik. Babam ve annemde bu köylü. Gerçekten kadayıfın tatlılığı tadında bir festival yaşadık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah her sene üstüne katılarak daha güzel festivaller yapılır”şeklinde konuştu.