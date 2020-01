KAÇUV’un 2'nci Aile Evi Pendik’te Açıldı Haberi

-Açılış

-Röportaj

-Evden detayları



( İSTANBUL )- 22 odalı Aile Evi'nde kanserli çocuklar ve aileleri ücretsiz konaklayacak- ''Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin 500 kanserli çocuk vakası ortaya çıkıyor'' İSTANBUL



- Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında ücretsiz fiziksel ve sosyal destekler sağlama hedefiyle 2012 yılında kurduğu Aile Evi’nin ikincisini Pendik’te açtı. Kanser tedavisi gören çocuk sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor. Çocuklarının tedavi için başka şehirlerden İstanbul’a gelen ve ekonomik sıkıntı çeken aileler, özellikle barınma konusunda ciddi problemler yaşıyor. KAÇUV'un 2012 yılında hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Aile Evi de odağına bu sorunu alıyor. İstanbul Cerrahpaşa’daki ilk Aile Evi'nin başarısından sonra, Anadolu yakasındaki talepleri de karşılamak hedefiyle hayata geçirilen 2'nci Aile Evi, Pendik’te açıldı. KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, aileler ve bağışçılar katıldı.

''Amacımız, özellikle şehir dışından gelmiş olan hastalara tedavi dönemlerinde yardımcı olabilmek'' Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. İnci Yıldız, ''Birinci Aile Evi'ni daha önce Cerrahpaşa'da açmıştık, tam kapasite çalışıyor. Bu evlerin amacı, kanserli çocuklar ve ailelerinin ücretsiz olarak kalabilecekleri, yemek yiyebilecekleri yani tam olarak barınabilecekleri steril bir ortam sağlamak. Özellikle şehir dışından gelmiş olan hastalara tedavi dönemlerinde yardımcı olabilmek. Ayrıca çocukların ve ailelerin bu dönemde psikolojik desteğe ihtiyaçları var, bu desteği de onlara sağlamak. Vakfımızın birçok çalışması var; hastane sınıfları yapmak, birçok kanser merkezinde oyun odası yapıyoruz. Psikologlarımız ve gönüllülerimiz oradaki çocuklara da yardımcı oluyorlar. Projelerimiz de var; Oyun Benim İlacım Projesi. Çocuklar kanser tedavisi olurken eziyetli bir dönemden geçiyor. Bu dönemde onları rahatlatmayı amaçlıyoruz'' dedi.

''Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin 500 kanserli çocuk vakası ortaya çıkıyor'' Türkiye'deki kanserli çocuk vakalarına değinen Prof. Dr. Yıldız, ''Türkiye'de her yıl 3 bin- 3 bin 500 kanserli çocuk vakası ortaya çıkıyor. Bir de tekrarlayanlarını düşünürsek 5 bin yeni vaka oluyor. Onun için bu çocuklara destek çıkmak hepimizin görevi. Çünkü kanser tedavisi oldukça pahalı ve zahmetli bir tedavi. Biz de bu hastalara imkanlar sağlamaya çalışıyoruz. Yeni evimiz oldukça büyük; 22 odalı. Aileler sırada bekliyor çünkü böyle bir imkan bulamıyorlar. Otele gitseler çocuklar bu temizlikte barınamıyorlar. Gıdaları uygun şekilde biz sağlıyoruz ya da kendileri pişirebiliyorlar. Son derece mutlu olacakları bir ortam oluşturduk'' şeklinde konuştu.

''Çalışmalarımızı bağışlarla yürütüyoruz'' Prof. Dr. Yıldız sözlerine şöyle tamamladı: ''Çalışmalarımız bağışlarla devam ediyor. Herkes bir oda sahiplenirse ya da biraz ucundan tutarsa bağışlarla bu sistemi yaşatıyoruz. Cerrahpaşa'daki Aile Evi tam kapasite çalıyor, hastalar yer bulamıyor. Onun için ikincisini yapmayı hedefledik ve yaptık. Herkesten destek bekliyoruz. Diğer Aile Evi 14 odalı ve 17 aile konaklayabiliyor. Buradaki evde daha iyi şartlarda olabiliyoruz. Buradaki ev, çevresinde bulunan hastanelerin onkoloji servislerine, kemik iliği nakil ünitelerine destek olabilecek''. Aslan Demir ise şöyle konuştu: ''Bizler, köklü bir medeniyetin çocuklarıyız. Darda ve zorda kalana el açmış, vakıflar kurmuş, bırakın insanları kanadı kırık leyleklere dahi vakıflar kurmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Nasıl olur da kanadı kırık, gönlü buruk insanlara yer, yurt olmayız? O yüzden zoru kolay kılan KAÇUV yönetimine, çalışanlarına, bu güzel çalışmalara katkı veren tüm gönüllü bağışçılara teşekkürlerimi sunuyorum''. (AG-ACÖ-E)



loading...