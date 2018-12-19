Kaçırma ve darp iddiası - KOCAELİ

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı Kocaeli 'de kaçırma ve darp iddiasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde 4 şahıs, bir kişiyi zorla kaçırıp yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G'nin (31), Kirazlıyalı'da ormanlık alana zorla götürülüp başından yaralanması iddiası üzerine çalışma başlattı.O.G. ile daha önceden husumeti bulunduğu ifade edilen M.E.D. (23) ve beraberindeki C.B (24), Y.D. (21) ve Y.T'nin (23) olayın şüphelisi olduğunu belirleyen polis, şahısları İzmit'te gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yaralama", "tehdit" ve "gasp" suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.