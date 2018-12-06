Kaçırıp yakınlarından fidye istemişler - İSTANBUL Haberi
- Şüphelilerin şubeden çıkışları İstanbul 'da fidye operasyonu - Zeytinburnu'nda, Suriyeli bir kişiyi kaçırarak ailesinden fidye istediği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı - Olayı, kaçırılan kişinin nişanlısının, eski erkek arkadaşıyla planladığı tespit edildiİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, Suriyeli Zekare S'yi kaçırarak ailesinden fidye istedikleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.