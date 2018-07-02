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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçırılmak istenen kadını öğretmen kurtardı - ANTALYA

Kaçırılmak istenen kadını öğretmen kurtardı - ANTALYA

- Öğretmen Berrin Balcı'nın açıklamasıKaçırılmak istenen kadını öğretmen kurtardı - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen, 4 aydır parklarda ve sokaklarda kalan genç kadın, bazı kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, bir öğretmen sayesinde kurtarıldıANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan, 4 aydır parklarda ve sokaklarda kalan bir kadın, bazı kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, öğretmen Berrin Balcı tarafından kurtarıldı.Manavgat'ta, eşi cezaevine girdikten sonra parklarda ve sokaklarda kalmaya başlayan Zehra Güleydam (22), Sarılar Mahallesi'nde yol kenarında beklerken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı.Bu sırada, caddede yürüyüş yapan öğretmen Berrin Balcı'nın olayı görüp müdahale etmesiyle söz konusu kişiler, Güleydam'ı bırakıp kaçtı.Kadını hastaneye gitmeye ikna eden Berrin Balcı, jandarmaya haber verdi.Jandarma ekibince Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Güleydam, psikiyatri kliniğinde tedavi altına alındı. Güleydam daha sonra Konya Beyhekim Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine sevk edildi.Zehra Güleydam'ın, psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, eşinin cezaevine girdiğini, kendisinin de yaklaşık 4 aydır sokaklarda kaldığını, 1,5 yaşındaki oğluna da kayınvalidesinin baktığını söylediği öğrenildi.Güleydam'ı kurtaran ve özel bir okulda öğretmenlik yapan Berrin Balcı (48), AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yürüyüş yaptığı yolda bir kadının taciz edildiğini görünce hemen müdahale ettiğini söyledi.

Bunun üzerine araçtakilerin olay yerinden uzaklaştığını, durumu jandarma bildirdiğini ifade eden Balcı, "Bana 4 aydır sokaklarda olduğunu, terminalde, hastanede yatıp kalktığını, bilmediği insanların evinde kaldığını, taciz ve tecavüze uğradığını anlattı. 16 yaşında evlenmiş, 1,5 yaşında oğlu varmış, çocuğa kayınvalidesi bakıyormuş. Yine eşinin cezaevine girdiğini, şiddet gördüğünü söyledi.

" diye konuştu.
Balcı, "Her insanın başka bir insana yapması gerekeni yaptım. İnsan başkalarını düşünebildiği kadar insandır. Bir eğitimci olarak çağımızda insanların değerlerden uzaklaştığını görmek beni derinden üzüyor." dedi.

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