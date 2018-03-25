Kaçırılmak istenen genç kızı polis kurtardı

-Genç kızın ambulanstan sedye ile indirilerek hastaneye girişleri

-Ambulansın görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde zorla arabaya bindirilerek kaçırılmak istenen genç kızı polis ekipleri kurtardı. Olay, Fatih Mahallesi Büyükpark önünde meydana geldi. İddiaya göre, E.D.(20) isimli genç kızı, A.D.(30) ve A.Ö.(28) isimli şahıslar zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştılar. Olayı gören bir ihbarcının 155’i arayarak aracın plakasını bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede otomobili Aktekke yolunda takibe aldı. 'Dur' ihtarına uymayan otomobili kovalamaca sonunda durduran ekipler, şahısları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdüler. Otomobilde yarı baygın vaziyette bulunan E.D. ise olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından polis ekipleriyle birlikte karakola giden E.D., şahıslardan şikayetçi oldu. Genç kızın şikayetçi olduğu şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ikmalen getirilmek üzere serbest bırakıldılar.

