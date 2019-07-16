Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kaçırılan Türk gemicinin eşi, gözyaşlarıyla yardım istedi

Kaçırılan Türk gemicinin eşi, gözyaşlarıyla yardım istedi

yardım isteyen eşten görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Rehin Saldırı Irak 


- Nijerya'da rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi. Nijerya açıklarında korsanların saldırısı sonucu 18 Türk'ün bulunduğu bir gemide 10 gemiciyi kaçırıldı. Rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyada paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi. Türkiye bandıralı Paksoy I yük gemisine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırılmıştı. Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bilgisi verilmişti. Kaçırılan 10 Türk'ten ikisi daha sonra serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için de çalışma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı