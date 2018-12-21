Kaçırılan köpeğini caddelere afiş asarak arıyor

-Afişte yer alan köpeğin fotoğrafı ve bilgi notu

-Mevlüt Sönmez ve eşi Adalet Sönmez röp

-Köpeğin cep telefonu ile çekilmiş olduğu görüntüler



( TOKAT - ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta yaklaşık iki hafta önce bağlı bulunduğu bahçeden kaçırıldığı tahmin edilen golden cinsi köpeğini caddelere afiş asarak arıyor. Gezirlik Mahallesinde ikamet eden Mevlüt Sönmez (62) evinin arka tarafındaki kulübesinde bağlı bulunan golden cinsi yaklaşık 9 aylık “paşa” isimli köpeği sabah yerinde bulamadı. Tasmasının çözülmüş olduğunu fark eden Sönmez, köpeğinin kaçırıldığını tahmin ederken bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık iki haftadır şehir merkezi ve mahalle aralarında kapılara, duvarlara afiş asan Sönmez, köpeğini bulan kişiyi ödüllendireceklerini söyledi.



Afişte “Köpeğimiz Paşa (ismine duyarlıdır)Görenlerin iletişime geçmeleri rica olunur. Bulan veya bildiren kişilere ödül verilecektir” ifadelerine yer verildi.

"Aramadığım yer kalmadı" Ailenin adeta bir parçası olan yavru köpeğin bulunması için ellerinden geldiği kadar çalışma yaptıklarını ifade eden Sönmez, eşi, çocukları ve torunlarının köpeklerinin kayıp olması nedeni ile oldukça üzgün olduğunu belirterek,“Sokaklara, caddelere afişler astık. Gören duyan olursa haber bekliyorum” dedi.

Köpeklerinin bağlı olduğu tasmasından çözülerek çalındığını tahmin ettiklerini ifade eden Sönmez, “Tasması çözülmüş olsa bile evimizin çevresinden ayrılmazdı. Mutlaka köpeğimizi birisinin çaldığını tahmin ediyoruz. Yaklaşık iki haftadır aramadığım yer kalmadı, çok aradık. Vatandaşlardan telefon geldi, gittik değerlendirdik baktık. Ama bir sonuç çıkmadı. Bulamıyoruz çok üzüntüdeyiz. Torunum, hanım ağladı, kızım var o da ağladı. Bende üzüntülüyüm” diye konuştu.

Adalet Sönmez ise köpeği alan kişiden şikayetçi olmayacaklarını geri getirip bırakmalarını istedi. Köpeği özel maması ile beslediklerini ifade eden Sönmez, evinin bir ferdi gibi sevdikleri köpeklerinin bulunması için hayvan sevenlerden yardım beklediklerini dile getirdi. (Nİ-GF-

