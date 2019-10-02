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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçarken polisi ezip yaralayan hırsızlık çetesi yakalandı...Hırsızların iş yerini soyma anları kamerada İzle

Kaçarken polisi ezip yaralayan hırsızlık çetesi yakalandı...Hırsızların iş yerini soyma anları kamerada İzle

Hırsızlık anlarından görüntü

Hapis Cezası Polis Noktası Hırsızlık Çetesi Trafik Polisi Polis Ekipleri 

-Şahısların asayişten sevki
-Asayiş ve adliyeden detaylar

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- Kocaeli’den bir iş yerini soyarak 50 bin TL’lik zarar verdikten sonra kaçarken çarptıkları polis memurunu yaralayan 4 kişilik azılı hırsızlık çetesi, polisin takibi sonucu dört farklı ilde yakalandı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre 23 Temmuz günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir markete giren hırsızlar, 50 bin TL değerindeki sigaraları alarak gözden kayboldular. İş yeri sahibinin şikayeti sonrası takip başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısların kaçtığı aracın plakasını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların 1 gün sonra Sarımeşe bölgesinde bir iş yerini soymak isterken alarmın çalması sonucu kaçtığını belirleyen ekipler bölgede tedbir aldı. Hırsızların içinde olduğu aracın bir başka hırsızlık için Kartepe bölgesine geldiğini belirleyen ekipler, D-100 Kartepe bölgesindeki polis noktasında aracı durdurmaya çalıştı. Polis noktasındaki trafik polisine çarparak kolunu ve elmacık kemiğini kırarak yoluna devam eden hırsızlar bir kez daha gözden kayboldu. 4 farklı ilde yakalanan hırsızlar suç makinesi çıktı Olayın ardından takibi yoğunlaştıran polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrasında şahısların S.O.(31), E.Ç. (25), O.A.(30) ve M.A.(33) olduğunu belirledi. Şahısların adreslerini belirleyen ekipler, çete lideri S.O.’yu Giresun Espiye’de diğer 3 şahsı ise Sakarya, İstanbul ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı. Kocaeli Asayiş Büro Müdürlüğüne getirilen şahısların incelemelerinde S.O.’nun 18 farklı suçtan, E.Ç.’nin ise 49 ayrı suçtan 14 aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, O.A.’nın 20, M.A.’nın ise 8 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Milyonlarca değerinde mal çalıp yok fiyata sattılar Emniyette yapılan incelemeler sırasında şahısların ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde hırsızlık yaptıkları, genellikle büyük hırsızlıklara karıştıkları, çaldıkları milyonlarca değerindeki malzemeleri çok ucuza hızla satarak ellerinden çıkardıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Olayda yaralanan polis memurunun ise tedavisi sonrası görevine döndüğü bildirildi.
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı Öte yandan hırsızların soygun anları ise iş yeri kameralarına yansıdı. Görüntülerde Kartepe’de bir markete giren hırsızlar, hızla sigara reyonuna yönelerek 50 bin TL’lik sigaraları aldıktan sonra kaçarak gözden kayboluyor.
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